‘Santa’: l’allerta è arancione ma il livello di attenzione massimo

A Santa Margherita l’allerta rimane arancione perché nei piccoli bacini il livello di criticità idrogeologica non è stato innalzato. In Comune è operativo il COC, presieduto dal vicesindaco Emanuele Cozzio. Forze dell’Ordine e volontari di protezione civile stanno monitorando il territorio. In queste ore sono molto forti le raffiche di vento. Sembra leggermente calata la forza d’urto del mare, almeno nello specchio del Porto, ma l’allerta è ancora lunga e – complici le esperienze passate – l’amministrazione invita alla prudenza.