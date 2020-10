Regione: nella notte un nuovo fronte attraverserà la Liguria

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Le previsioni confermano il quadro già definito a fine mattinata. Al momento le precipitazioni più intense sono sull’estremo ponente della regione. Si tratta delle prime avvisaglie del fronte che attraverserà la Liguria durante la serata e la notte. Per quanto riguarda il Salone Nautico, si è conclusa la seconda giornata della manifestazione senza problematiche. Sono stati comunque rafforzati gli ormeggi delle imbarcazioni”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sull’ondata di maltempo che in queste ora sta investendo la Liguria.

La Sala operativa della Protezione civile sta monitorando costantemente la situazione a partire proprio dall’estremo ponente, su cui sta cominciando a battere il fronte che attraverserà l’intero territorio della Liguria durante la notte. L’attenzione in particolare è sui fiumi Roja, Nervia e Argentina, ma tutti i corsi d’acqua dell’imperiese sono in innalzamento fino all’albenganese. Si attendono fenomeni temporaleschi, già in parte in atto, sempre sull’imperiese. Forti venti di burrasca su tutta la Liguria, con raffiche oltre i 150km/ora a a Fontanafresca (Sori).

Dal pomeriggio piogge intense sul Ponente, in particolare nell’entroterra imperiese (54,6 mm in un’ora a Poggio Fearza, sui rilievi di Montegrosso Pian latte), oltre 40mm a Triora. Per quanto riguarda le cumulate in sei ore, 175,8 mm sempre a Poggiofearza, oltre 100 mm a Triora.

Nel pomeriggio le piogge sono diminuite in modo consistente nel Levante e soprattutto sullo spezzino, con il conseguente rientro delle emergenze della mattina.

Le frane e gli smottamenti che hanno colpito soprattutto il levante ligure e il Tigullio (Bargone a Casarza Ligure, Maissana) sono in via di risoluzione, almeno in condizioni da non incidere in modo significativo sulla popolazione. Non è stato necessario l’intervento della colonna mobile della Protezione civile regionale. Tutte le operazioni sono state gestite dalla protezione civile dei comuni interessati.

Si sono verificate alcune frane nel ponente in particolare nel territorio di Montegrosso Pian Latte.