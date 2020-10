Recco: scuola di via Massone, 70 mila euro per 47 nuovi infissi

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale, di sostituzione degli infissi esistenti nell’ala sud-est della scuola elementare e media di via Massone, intervento necessario per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

La delibera dell’importo di 70mila euro rientra nel piano di sostituzione di tutti i serramenti nelle scuole recchesi mirando a ridurre l’impatto ambientale nel settore energetico. La posa dei nuovi infissi prevede lo smontaggio di quelli vecchi ormai non più funzionanti dal punto di vista delle prestazioni energetiche perché con forte dispersione termica. Verranno sostituite complessivamente 47 finestre al piano terra, al primo piano e al secondo piano della scuola.

“L’edificio scolastico – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – presenta vecchi infissi inadeguati alle condizioni attuali. Il lavoro di equipe tra l’assessore Peragallo e l’assessore alla pubblica istruzione Manerba ci ha consentito di approvare il progetto per la posa di nuovi serramenti, dotati dei requisiti previsti per legge per assicurare il risparmio energetico, salvaguardando le caratteristiche estetiche dell’immobile. Potremo così risolvere le situazioni di maggiore criticità, elevando il livello di efficientamento e comfort dell’edificio scolastico”.