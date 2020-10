Pioggia intensa nel Golfo Paradiso dove non si registrano danni a parte un albero abbattutosi nei pressi del mobilificio Boero lungo la provinciale 333 a Uscio, consentendo però il traffico su una corsia ed alcune ramaglie cadute in valle delle Ne a Recco. Ovvio che le pedonali collinari si suano trasformate in torrenti. Adesso si temono il vento e la mareggiata.

Nella foto l’acqua fangosa trascinata a mare dai corsi d’acqua nel Golfo Paradiso