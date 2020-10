Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Domani sabato 3 ottobre a causa dell’allerta arancione per piogge diffuse e temporali, il Centro di Raccolta di via della Né aprirà alle 10, orario in cui l’allerta dovrebbe trasformarsi in gialla. Nel caso del protrarsi di eventi temporaleschi e la conseguente rimodulazione dell’allerta di colore arancione l’Ecocentro, per il conferimento dei rifiuti ingombranti, resterà chiuso.