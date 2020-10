Rapallo: “Turismo, un city-manager per il comprensorio”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd di Rapallo e da Francesca Ferrera responsabile Turismo e Commercio, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo dell’iniziativa del comune di Santa Margherita Ligure e dei suoi albergatori in merito ad una campagna internazionale di promozione turistica della cittadina del Tigullio.

Fatto questo positivo, ma che ancora una volta ci lascia perplessi sul metodo.

Infatti anziché creare sinergie tra i comuni del comprensorio per fare una programmazione per tutto il Tigullio, ci si continua a muovere in ordine sparso.

Cosa fa il comune di Rapallo? Abbiamo un Assessore al turismo? ( se ci sei batti un colpo).

Come PD abbiamo sempre proposto che ci si rivolgesse a una figura professionale “city manager” per tutto il comprensorio con un programma quinquennale che portasse nel Tigullio iniziative atte a promuovere l’offerta turistica.

Purtroppo la nostra proposta è rimasta inascoltata!

Il nostro motto: progettualità e sinergie!!!