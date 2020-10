Rapallo: San Michele, new jersey

Da Andrea Carannante Libera Rapallo e Comitato spiagge libere riceviamo e pubblichiamo

Rimuovere immediatamente i New Jersey di cemento da San Michele di Pagana. Questi manufatti in cemento in caso di mareggiata potrebbero sfondare non solo i serramenti a protezione dei negozi, le verande, ma anche i muri. Non sappiamo di chi sia questa scellerata decisione, ma chiediamo un intervento urgente. Negli ultimi mesi dove si è più pensato alle campagne elettorali piuttosto che amministrare la città ne stanno succedendo di tutti i colori, ma almeno la sicurezza dei cittadini e degli edifici tutelatela. Chiediamo il minimo sindacale.