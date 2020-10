Rapallo: pino pericolante, traffico a rilento da e per l’A-12

Pino pericolante, alto una ventina di metri, in via Arpinati a Rapallo, tra le vie Don Bobbio e Tre scalini. In attesa di una ditta specializzata che lo metterà in sicurezza o, più probabilmente, lo abbatta, la polizia municipale ha interdetto il traffico in via Arpinati per ovvi motivi di sicurezza. La viabilità si svolge in entrambi i sensi di marcia, da e per l’autostrada, in via Sant’Anna.

Un altro albero pericolante in via Aurelia di Levante. In mattinata, a causa di pioggia e vento, un albero era crollato in frazione San Quirico.