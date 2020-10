Rapallo: frana in via Comega, alcune villette isolate

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Punto della situazione a Rapallo a fronte dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio.

Al momento, le criticità maggiori si sono verificate nella frazione di San Michele di Pagana, dove l’impeto delle onde ha provocato allagamenti nella zona di Pomaro.

Alcuni interventi sono stati effettuati nella zona del porto e del lungomare, principalmente dovuti alla caduta accidentale di un’auto in mare (fortunatamente non si registrano feriti) e dall’impatto di un’imbarcazione contro la banchina.

Sul versante collinare risultano isolate alcune abitazioni in Via di Comega.

Nel quartiere di Sant’Anna è stato temporaneamente chiuso al transito veicolare il tratto di via Arpinati compreso tra via Tre Scalini e Via Don Bobbio causa albero pericolante.

Amministrazione comunale, Protezione civile, volontari e operai sono presenti sul territorio, monitorando costantemente la situazione.