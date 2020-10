Rapallo: auto in mare; barche spiaggiate vome nel 2018

Situazione drammatica a Rapallo su più fronti. Tra gli episodi, una vettura posteggiata in banchina senza freno a mano nel porto pubblico , forse spinta dal vento, si è messa a camminare fino a superare il limite della banchina: finendo in mare. A bordo non c’era nessuno; si tenta il recupero.

Drammatica a causa del mare la situazione dei negozi di San Michele di Pagana dove, nonostante la barriera di Neww Jersey e i sacchi di sabbia, il mare è arrivato ai negozi.

Intanto si ha notizia di alcune imbarcazioni, forse mal ormeggiate o non messe in sicurezza nonostante i preavvisi di mareggiata, che avrebbero rotto gli ormeggi finendo sul lungomare di Rapallo e a quanto pare danneggiando la balaustra appena sistemata; una ripetizione, in tono minore, di quanto accaduto nell’ottobre 2018.

E anche a Rapoallo si risentono gli effetti del blocco del traffico alla Pagana per un albero pericolante.

Nelle foto l’auto in mare e il sopralluogo alla Pagana.