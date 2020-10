Rapallo: “Allerta, ha funzionato la prevenzione”

In una nota il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco mette in evidenza che i mancati danni del maltempo sono dovuti anche alla prevenzione messa in atto. Scrive: “Nel recente periodo erano state portate a termine, in via preventiva, operazioni di pulizia di tombini e caditoie dell’intero territorio cittadino al fine di evitare eventuali disagi in caso di maltempo. In questo momento stanno rispondendo molto bene alle forti precipitazioni delle ultime ore, verranno comunque monitorate per l’intera durata dell’allerta meteo. Ringrazio per gli interventi l’assessore Filippo Lasinio il consigliere Andrea Rizzi e gli operatori della ditta Aprica”.