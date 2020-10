A causa della mareggiata che sta interessando il litorale, i sindaci di Portofino Matteo Viavaca e Santa Margherita Paolo Donadoni, in accordo con la Città metropolitana, chiuderanno in via precauzionale a partire dalle 19.30 la strada provinciale 227 che collega Santa Margherita al Borgo. Lo stop all’altezza dell’hote Regina Elena. Potranno percorre la strada solo i mezzi di soccorso, quelli dei portofinesi e dei clienti degli alberghi.