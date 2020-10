Perseguita la ex fidanzata e le sfascia la macchina

Dall’ufficio stampa della questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un cittadino senegalese di 41 anni per atti persecutori e danneggiamento aggravato.

Diversi abitanti della zona hanno chiamato il 112 in quanto un uomo corpulento e agitato stava danneggiando un’ auto in sosta. Quando le volanti dell’U.P.G. sono arrivate hanno trovato l’uomo accanto alla vettura con tutti i finestrini delle portiere infranti, entrambi gli specchietti retrovisori rotti, alcuni ammaccature sulla carrozzeria e altri danneggiamenti all’interno dell’abitacolo, tra cui la leva dell’indicatore di direzione divelta che l’uomo teneva ancora in mano. Il 41enne, inoltre, urlava in direzione di alcune donne affacciate ad un balcone minacciandole che non finiva così. La storia alle spalle era una relazione finita che l’uomo non voleva accettare e da alcuni mesi minacciava la sua ex fidanzata, tutto documentato sul telefono della vittima.