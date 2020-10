Lettere/ Camogli: “Una buca insidiosa in via Cuneo”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

In attesa che i reboanti progetti contenuti nel Documento Unico di Programmazione, presentato dal vulcanico sindaco Olivari, trovino auspicabile e concreta attuazione, ritengo che sarebbe opportuno spendere quattro soldi per ovviare ad una situazione di potenziale pericolo esistente in Via Cuneo.

Dopo il taglio di una pianta avvenuta molto tempo fa, nel sedime stradale si è formato un rischioso ostacolo, proprio vicino ad uno scalino e ad uno scivolo per disabili (peraltro, mal dimensionato).

Basterebbero un poco di iniziativa ed un paio di badilate di asfalto…