Festa dei nonni: una canzone di Fabrizio Pagliettini

Da Fabrizio Pagliettini riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno a Tutti! Oggi è la giornata dedicata ai nonni; questa è una canzone diventata video grazie al giovane regista Matteo Evangelisti, che è dedicata proprio a loro, ai nonni. La voce è quella di Iacopo Cioni, giovanissimo e talentuoso attore teatrale che tre anni fa portò la sua canzone Pikku Peikko al terzo posto allo Zecchino d’Oro. Gli arrangiamenti sono del Maestro Luca Scherani; il pezzo è mio…ma conta poco. In realtà è di tutti quelli che amano le carezze fatte con le mani ruvide e di tutti quelli che come me, ne hanno una terribile nostalgia.