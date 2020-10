Chiavari: sovraffollamento bus, le ragioni di Atp

Da Trasporto Pubblico Locale riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alle segnalazioni pervenute circa il sovraffollamento dei mezzi di ATP sulla linea di collegamento della tratta Val Fontanabuona-Chiavari e ritorno nelle fasce orarie scolastiche, si invia la risposta pervenuta dall’Azienda, opportunamente interpellata.

Premesso che a Chiavari insistono il 90% delle scuole secondarie di secondo grado del Tigullio e che gli alunni dei vari plessi si servono del servizio di tpl e quest’ultimo è impostato per soddisfare l’utenza in genere, va detto che l’azienda, dal 14 settembre us, rincorre gli orari delle scuole (fenomeno soprattutto relativo alle uscite) che variano giornalmente per mancanza di personale docente.

Avendo impostato, in assoluta mancanza di elementi trasmessi dalle scuole, un orario di linea sostanzialmente ricalcante il periodo pre covid (febbraio 2020), ci siamo trovati ad intensificare giornalmente su fasce orarie differenti (le info giornaliere aumentano l’esposizione al rischio di sovraccarico).

Va anche aggiunto che le favorevoli condizioni meteo dei primi gg di scuola hanno favorito l’attesa dei vari gruppi di studenti che, talvolta, hanno causato sovraccarico anche col raddoppio dell’offerta semplicemente per aspettarsi fra loro.

Stamattina è pervenuta in azienda la prima comunicazione relativa agli orari di alcuni plessi di Chiavari c/o Piazza Nassiriya. E’ preziosa in quanto ci consente di organizzare bis maggiormente mirati ma nel contempo, si dovrà prevedere un orario cadenzato sulla linea 15 (frequenza minima 1h) per consentire il trasporto in qualsiasi fascia oraria.

Tenuto conto che le problematiche riguardano solamente il servizio extraurbano (l’urbano è sostanzialmente cadenzato), sperimentiamo le uscite della prossima settimana con i nuovi orari che fortunatamente ci sono stati trasmessi e Vi teniamo informati in merito.