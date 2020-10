Chiavari: nubifragio alle 4, negozi allagati, chiusi i sottopassi (1)

Un violento nubifragio ha investito il Chiavarese alle 4. Gli idrometri hanno segnalato un rapido innalzamento del livello al torrente Rupinaro e al fiume Entella. Sono stati immediatamente chiusi i sottopassaggi. Allagamenti si sono registrati in via Entella e via Piacenza a causa delle foglie e altri rifiuti che hanno causato l’occlusione dei tombini. Ciò ha provocato l’allagamento di alcuni negozi. Preoccupa il livello dell’Entella alla foce. In azione protezione civile, vigili del fyoco e la macchina del Centro operativo e comunale.

Come previsto la zona maggiormente colpita è quella tra il Tigullio e lo Spezzino dove sta ancora diluviando.