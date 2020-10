A Chiavari, con allerta arancione, il mercato settimanale può essere effettuato e proprio per questo, come ogni venerdì, erano stati posti limiti alla viabilità; sono stati gli stessi ambulanti, vista la situazione e considerate le previsioni, a decidere di non esporre la merce e non effettuare il mercato. Intanto sta montando9 il mare e questo potrebbe causare timori in caso di nuove forti precipitazioni.

Nelle foto di Marco Levaggi il torrente Rupinaro sotto controllo