Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari

Giovedì 1 ottobre chiuso

da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre

Miss Marx

ore 17,00 – 21,30

Regia: Susanna Nicchiarelli – Con: Romola Garai, Patrick Kennedy ll – Italia, 2020 – 107′

Eleanor detta Tussy è “la più coraggiosa” delle tre figlie del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l’eredità, anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e l’altra, Laura, si è trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l’intelligenza e l’indole combattiva di Eleanor a fare di lei la persona più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa liberarsi

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre

Rassegna:”Il grande cinema restaurato”

The Elephant Man

Martedì ore 17,00 – Mercoledì ore 21,30

Regia: David Lynch – Con: Anthony Hopkins, Anne Bancroft – Usa, 1980 – 124′

La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia, ridotto a fenomeno da baraccone. Un film epocale, che ha cambiato le regole dell’horror, invertendo le dinamiche tra ‘mostro’ e spettatore: chi ha paura di chi? “Non meno ancestrale e traumatico di Eraserhead, ibrido e tragicomico come il suo protagonista, da una parte trascina al pianto il grande pubblico e dall’altra fa saettare schegge di orrido e memorie di Tod Browning” (Roy Menarini). Il restauro esalta il bianco e nero del grande Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima riflessione sullo sguardo e sull’orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema. Il restauro, realizzato in 4K da Studiocanal a partire dal negativo originale, è stato supervisionato dallo stesso Lynch

In lingua originale sottotitolato

Evento speciale

L’uomo Delfino

Martedì ore 21,30 – Mercoledì ore 17,00

Regia: Lefteris Charitos – Con: Jacques Mayol, Umberto Pellizzari – Grecia/Francia, 2020 – 78′

Dolphin Man narra la straordinaria storia e l’eredità di Jacques Mayol, campione di immersione sportiva, la cui vita è stata fonte d’ispirazione per Le Grand Bleu, il film culto di Luc Besson. Con la voce narrante di Jean-Marc Barr, il film ci trascina nel mondo di Mayol, catturando il suo straordinario viaggio dal Giappone all’Europa, dall’India alle Bahamas, mentre permette allo spettatore di farsi lasciar trascinare nella sensoriale e trasformativa esperienza del free-diving.