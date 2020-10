Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua sta monitorando dalle cinque la situazione in città: “In via Piacenza e via Entella vi è stato un allagamento temporaneo. Vi erano cassette e rifiuti lasciate in strada che hanno occluso i tombini. L’Entella è tracimato alla foce e il sottopassaggio di via Tito Groppo è allagato e chiuso fin dalle 4. Non si sono tuttavia verificate situazioni di pericolo per le persone. La macchina comunale è in piena attività per porre rimedio alle criticità”.