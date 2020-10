Chiavari: covid, una guarigione e nessun nuovo contagio

Oggi per il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è stata una giornata particolarmente dura, scabdita molto prima dell’alba dal diluvio che si è abbattuto dalla città. C’è un motivo di sollievo proprio là dove è difficile sperare di trovarlo.

“Sì – dice il sindaco – proprio in piena allerta rossa una buona notizia.

Abbiamo una guarigione dal covid e nessun nuovo malato. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari scendono a 12. Nessuna di queste è ricoverata in ospedale. Le persone in sorveglianza attiva salgono a 27, 9 per rientro dall’estero e 18 per contatti con persone positive. È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.