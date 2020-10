Chiavari: corso De Michiel, c’era un deposito di detriti nel canale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«In questi giorni sono ripartiti lavori di pulizia dei canali delle acque meteoriche in corso De Michiel. All’interno del canale, alto 1.60 m per 1 m di larghezza, abbiamo riscontrato un deposito stratificato negli anni di almeno 1.20 m, che lascia solo un piccolo spazio per il deflusso dell’acqua. L’intervento è complesso in quanto il materiale accumulato è solido, quasi argilloso, e rende difficili le operazioni di rimozione. I tecnici, infatti, hanno dovuto prima tagliare, poi sciogliere ed, infine, eliminare i detriti grazie ad un apposito mezzo. Ci vorrà tempo per risolvere totalmente la situazione: per il momento abbiamo pulito solo 13 metri su 70 totali – prosegue Paolo Garibaldi, consigliere delegato al ciclo delle acque – Anche il canale presente nel sottopassaggio di via Jacopo Rocca, che raccoglie le acque provenienti da piazza Roma e da via Mafalda di Savoia, sarà oggetto di pulizie. Contemporaneamente, anche in corso Brizzolara partiranno specifiche videoispezioni per i 110 metri di condotte che necessitano di un’accurata verifica, mai eseguita ad oggi. Ci vorrà tempo, ma il nostro impegno rimane. Infine, ringrazio per la collaborazione Iren Acqua Tigullio, con cui ci siamo sempre interfacciati per redigere il cronoprogramma di questi interventi».