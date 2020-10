Casarza: situazione critica, Bargone è rimasta isolata (5)

Oltre 100 millimetri di pioggia in un’ora a Bargone. La frazione di Casarza Ligure è al momento isolata, con gli oltre 200 abitanti. Il sindaco Giovanni Stagnaro, che sta monitorando il territorio da questa notte, dice: “La situazione è critica. Il torrente è temporaneamente tracimato, ma non ha provocato particolari danni. Ci preoccupa la situazione di Bargone isolata per frane. Stanno comunque arrivando i mezzi adeguati e speriamo di riaprire la strada entro la mattinata”. La differenza tra il passato ed oggi è questa: la rapidità nel verificare i danni e il ricorso rapido alle soluzioni più idonee. Casarza Ligure e Sestri Levante, nella valle del Petronio, sono state le cittadine più colpite proprio per l’intensità delle precipitazioni.