Asl 4: allerta rossa, i servizi sospesi e le chiusure anticipate

Si comunica che in data 2 ottobre 2020, è stata diffusa dalla Protezione Civile Allerta Rossa sull’area C ed E e diramata da ARPAL sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali dalle ore 16,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 07,59 del 3 ottobre 2020.

Al fine di dare massima comunicazione ai cittadini si precisa quanto segue:

• Chiavari- Asl 4 sospende tutte le attività aperte al pubblico dalle ore 16.00 presso il Dipartimento di Prevenzione e Consultorio siti in C.so Dante 163 (trattasi di attività consultoriale, vaccinazioni, screening colon-retto);

Prelievi domiciliari: le attività si concludono, assicurando il rientro degli operatori entro le ore 16.00.

• ADI – Attività di Assistenza Domiciliare: le attività differibili si concludono, assicurando il rientro degli operatori entro le ore 16.00, mentre per le attività urgenti e non procrastinabili deve essere valutata la possibilità di intervenire, previa l’acquisizione di informazioni dettagliate e puntuali acquisite attraverso il supporto della Protezione Civile e Forze dell’Ordine. In casi di particolari situazioni di gravità che comportino elevato rischio per l’assistito potranno essere valutate soluzioni alternative quali ricovero in struttura protetta o ospedaliera.

• Si precisa infine che, anche il Polo Didattico Asl 4 c/o Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno si trova in zona C ed quindi soggetto ad Allerta Rossa Si raccomanda di fare riferimento alle ordinanze in materia emesse dal Sindaco del Comune di Cogorno.

Attenzione: Si raccomanda di seguire gli eventi meteorologici: nel caso l’allerta subisse variazioni, i servizi chiuderanno anticipatamente