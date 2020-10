Uscio: botta e risposta, Aloia replica a Garbarino

Da Roberto Aloia ancora una precisazione all’ultima lettera del sindaco Giuseppe Garbarino. (Una vicenda che si trascina da tempo e che sembra interessare sempre meno i cittadini. Di seguito un sunto della replica di Aloia)

Purtroppo, mi duole profondamente dover, quantomeno, correggere quanto dichiarato dal Sindaco (…) Nello specifico mi preme chiarire che l’oggetto della discussione era l’assenza, per protesta, del Gruppo di Minoranza all’ultimo Consiglio Comunale, motivata dal fatto che (…) si è resa necessaria a fronte di una (…) gestione dell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e non ad una “delibera non inserita” (…).

Inoltre, vorrei chiarire che nel Consiglio Comunale il soggetto Roberto Aloia è investito della carica di Consigliere ed agisce per mandato conferitogli da 358 cittadini a tutela degli interessi della cittadinanza tutta e non di quelli propri, che invece, tutela nelle opportune sedi competenti, come tutti possono vedere.

(…)

Ribadendo, come più volte espresso la mia piena disponibilità ad una fattiva collaborazione, porgo distinti saluti.