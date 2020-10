‘Santa’: turismo, iniziativa di Comune e albergatori

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

È iniziata in questi giorni la campagna internazionale di promozione di Santa Margherita Ligure frutto dell’accordo tra Comune, Gruppo Albergatori e Camera di Commercio in attuazione del piano strategico del turismo e del protocollo d’attuazione dell’imposta di soggiorno.

Sul portale della compagnia aerea EasyJet – che trasporta ogni anno circa 86 milioni di passeggeri – nella sezione dedicata ai viaggi, che connette direttamente ad “easyJet Traveller” è stata inserita la destinazione Santa Margherita Ligure nella sezione Inspirations ed anche nella Home Page, nella sezione “Be Inspired”. Nell’articolo, in inglese, sono elencati “i sei motivi per visitare Santa Margherita Ligure” partendo dalla nostra eccellenza gastronomica, il Gambero di Santa De.Co.

Nell’articolo, corredato da foto e realizzato dallo staff del portale in sinergia con l’Ufficio Comunicazione del Comune, si fa riferimento al cibo, alle passeggiate, alle escursioni sul monte di Portofino, alle immersioni nell’Area Marina Protetta, e alle possibilità che offre il territorio come il golf di Rapallo o i marchi della moda di Portofino.

Gli obiettivi principali di questa campagna promozionale sono: accelerare la ripresa del turismo, inserire Santa Margherita Ligure in un contesto europeo di rilievo, in maniera costante e attrarre turisti europei anche fuori stagione.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «Esprimo soddisfazione per il risultato finale ottenuto; ringrazio lo staff dell’Ufficio Comunicazione e la società Ink-Global per il lavoro svolto. In particolare sono lieto della collaborazione con Albergatori e Camera di Commercio insieme ai quali abbiamo delineato una nuova prospettiva di sviluppo turistico di Santa Margherita Ligure».

Si precisa che questo accordo, attraverso alcuni canali EasyJet, gestiti esclusivamente dalla società Ink-Global, è il primo grande investimento di marketing territoriale effettuato con i proventi della tassa di soggiorno e in sinergia con Albergatori e Camera di Commercio; nel 2019 lo stesso tavolo di lavoro era arrivato a un accordo sull’investimento in grandi eventi da organizzare a Santa Margherita Ligure ma la situazione sanitaria venutasi a creare non ha consentito di portarli avanti.

A questo link è visibile l’articolo dedicato a Santa Margherita Ligure:

https://traveller.easyjet.com/we-found-the-best-seafood-in-italy-santa-margherita-ligure/