RASSEGNA STAMPA. Covid, prima vittima della nuova ondata

Oggi, giovedì 1 ottobre, auguri a Teresa. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: partecipare (prendere parte attiva a un fatto d’ordine o di interesse collettivo; spartire con altri; essere in dimestichezza). Proverbi: “Nessuno è perfetto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Prima vittima della seconda ondata”; “Guarisce un 92enne”; “Protezioni per gli sportivi al campo di Cogorno”; “Sistema conta-persone sugli autobus”. Carige: chiudono quattro filiali (la notizia era stata annunciata nei giorni scorsi dallo stesso Secolo genovese):

Riva Trigoso: Guareschi ritorna in una scultura. Riva Trigoso: ex maestro muore di infarto nelle gallerie di Sant’Anna. Sestri Levante: domani scatta il fermo pesca biologico; unica eccezione il gambero rosso. Sestri Levante: la sindaca Ghio con Boeri a Roma al festival delle Città di Ali (Autonomie Locali Italiane). Casarza Ligure: nasce la squadra di emergency. Lavagna: lavori per due milioni della Protezione civile per mettere in sicurezza il lungomare. Lavagna: Diga Perfigli, verifica con Toti e Di Capua. Lavagna: differenziata, balzo a quota 71,233. Chiavari: a lezione di Protezione civile. Chiavari: Palazzo Rocca, tetti e facciate a buon punto. Chiavari: lo stilista Oteri racconta le origini del suo stile. Chiavari: Don Bobbio, un prete martire.

Rapallo: minigolf out da gennaio. Santa Margherita Ligure: messe estive alla Cervara, offerte donate ai frati.

Ne: il Comune acquista i libri per la biblioteca.