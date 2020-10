Rapallo: “Voci da Lesbo”, testimonianze dal campo profughi di Moria

Da Sandro Secchi, Comunità di Sant’Egidio Genova e Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Lesbo

L’isola greca di Lesbo è l’estremo confine orientale dell’Europa nel Mediterraneo. Pochi chilometri di mare la separano dalla Turchia. Qui, dal 2015, approdano migliaia di profughi provenienti da varie aree di crisi tra cui la Siria e l’Afghanistan, sperando di giungere in Europa. In realtà, per molti di loro è l’inizio di una permanenza indefinitamente lunga: mesi, a volte anni.

Il campo di Moria

Nel campo di Moria, costruito dopo l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione europea e Turchia, erano previsti 3000 posti. Prima dell’incendio che lo ha distrutto nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2020, ne conteneva circa 12000 ci cui quasi la metà bambini, alcune centinaia di loro minori non accompagnati. Nonostante la Grecia percepisca un finanziamento per ogni profugo accolto, quasi nulla arriva alle persone del campo, né

acqua corrente, né servizi igienici, nessuna formazione linguistica o professionale (un bagno ogni 160 persone, una doccia ogni 500, una fonte d’acqua ogni 325).

Oltre al campo si estendevano due zone grigie, dette Giungla 1 e Giungla 2 dove in baracchette costruite con scarti e rifiuti vivevano altre 3000 e 2000 persone in attesa di ricorso o con tutte le fasi di appello terminate negativamente.

A Moria si incontrano richiedenti asilo fuggiti da guerre e violenze diffuse in diversi continenti: Afghanistan, Siria, Pakistan ma anche africani del Mali, della Nigeria, del Sud Sudan, della Somalia.

Papa Francesco

Il Santo Padre ha visitato i profughi a Lesbo nell’aprile del 2016. Incontra tutti, dal primo ministro all’arcivescovo Ieronymos, dal Patriarca Bartolomeo alla popolazione e, naturalmente, si intrattiene a lungo con i profughi, incontri personali estremamente toccanti. Ottiene di riportarne indietro 12, ospitati dalla Comunità di Sant’Egidio.

Nonostante questo, le porte dell’Europa non si aprono, il numero dei profughi cresce e, dopo l’incendio, non resta altro che sfollati e disperazione.

La Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio non ha mai abbandonato i richiedenti asilo di Lesbos, visitati da Andrea Riccardi, fondatore della Comunità, e sostenuti da gruppi di volontari che periodicamente si alternano a Lesbo per periodi di settimane o più, in inverno e in particolare nelle #santegidiosummer. Quest’estate nonostante il covid, si sono alternate circa 200 persone da tutta Europa, 20 da Genova.

Corridoi Umanitari

Il 22 settembre viene firmato a Roma il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Comunità di Sant’Egidio, che apre nuovi corridoi umanitari dalla Grecia per i profughi che sono nell’isola di Lesbo e che hanno bisogno di protezione umanitaria.

300 i profughi accolti in Italia a costo zero per lo stato, ospitati da famiglie,

parrocchie, associazioni.

Voci da Lesbo

Venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 17,45, nel Salone dei Congressi, al 2° piano della Casa della Gioventù, in via Lamarmora 20 a Rapallo, si terrà una Conferenza “Voci da Lesbo” con testimonianze di persone che questa estate sono state a Lesbo insieme ai profughi, organizzando con loro scuola per bambini, giovani e adulti, un Ristorante della Solidarietà per mangiare insieme, seduti e in sicurezza, e tanto altro, innanzitutto amicizia personale e fedele soprattutto dopo il ritorno.

Tutta la cittadinanza è invitata.