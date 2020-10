Rapallo-Sestri: domani scuole chiuse; stop a parchi, cimiteri, musei (2)

I Comuni di Sestri Levante e Rapallo sono i primi a comuncare i provvedimenti in vista dell’allerta arancione che nel Golfo Paradiso, Tigullio, Cinque Terre ed entroterra inizierà a mezzanotte per terminare 24 ore dopo. L’attenzione a Rapallo e a Santa Margherita Ligure, è massima anche per quanto riguarda la prevista mareggiata. A ‘Santa’ già ieri i commercianti erano stati avvertiti e invitati a prendere misure adeguate; a Rapallo vengono collocati new Gersey per evitare che i cavalloni invadano di rifiuti e pietrisco anche il lungomare.