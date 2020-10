Dal Comitato Fuochi Santa Maria riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Fuochi Santa Maria ed il Gruppo Storico Rapallo comunicano che hanno deciso di rinviare la manifestazione “In viaggio nella storia” a causa del maltempo previsto per l’intero fine settimana e nei giorni che lo precedono rendendo non praticabile e non preparabile l’area antistante i ruderi di San Tomaso.

L’appuntamento è dunque rinviato (con buona probabilità alla prossima primavera).