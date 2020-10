Rapallo in assetto da allerta arancione: pronti uomini e mezzi

A Rapallo tutto è pronto per fronteggiare ogni evenienza. Entro la mezzanotte verrà alzato il ponte mobile sul Boate onde evitare interventi notturni e possibili contrattempi.

Dalla mezzanotte sarà attivo il Centro Operativo Comunale (Coc) e il settore lavori pubblici garantirà la presenza di un tecnico per tutta l’allerta oltre ad un tecnico reperìbile. Sarà attiva una squadra di operai ed una reperibile. Sono state pre allertate tre ditte operative per allagamenti, smottamenti e alberature. Si è pensato anche alla prevista mareggiata con onde altre quattro metri e sono stati posizionati new jersey per bloccare eventuali detriti spinti dai cavalloni. Intanto la pioggia, intensa, si è già fatta sentire lungo tutta la Riviera ed entroterra.

Un ramo caduto nell’area golf