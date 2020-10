Rapallo: il Consiglio comunale di ieri visto dal Movimento 5 Stelle

Dal Movimento 5 Stelle rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento conferma la volontà di voler approvare, senza preclusioni ideologiche, tutte le iniziative che hanno l’obiettivo di agevolare ed aiutare cittadini e categorie economiche.

Come l’Italia così anche Rapallo deve affrontare e vincere la sfida che il Covid ha posto sulla sua strada. E’ quindi priorità del Movimento collaborare al meglio con l’Amministrazione segnalando criticità ed innovazioni.

Senza tuttavia rinunciare al compito di vigilare che il danaro dei contribuenti sia impegnato al meglio.

Entriamo nel merito di quanto si è deliberato nel Consiglio:

Le nostre proposte:

Inserito nell’Ordine Del Giorno l’impegno del Sindaco e della Giunta di invitare A.r.t.e. a reinvestire i proventi delle compravendite negli immobili stessi per migliorarne lo stato.

Votato anche dalla maggioranza.

Valutare l’inserimento di un “semaforo intelligente” nella strettoia di San Michele per evitare blocchi della circolazione, con relative code, e garantire maggiore sicurezza.

Il semaforo proposto interviene esclusivamente quando un mezzo “pesante” si appresta ad impegnare la strettoia. Quindi non esiste il pericolo che si generino code ma si prevengono ed impediscono.

Abbiamo consegnato un progetto tecnico di massima elaborato appositamente per San Michele da primaria ditta nel settore che ha eseguito, con piena soddisfazione di tutti, impianti analoghi in realtà simili. L’Amministrazione ha preso l’impegno di esaminarlo.

Abbiamo votato a favore:

Per la proposta di miglioramento del servizio pre scuola e trasporto scolastico in quanto agevola famiglie e studenti.

Per la rimodulazione delle tariffe Tari e Imu perché inserite nel quadro delle agevolazioni e degli aiuti previsti per famiglie ed imprese in conseguenza della crisi economica che Covid 19 ha comportato.

Ci siamo astenuti:

Sull’acquisizione da parte del Comune del parcheggio pubblico dalle Ferrovie dello Stato poiché le condizioni economiche proposte, considerando lo stato di degrado in cui si trova, non le riteniamo

adeguate.

Abbiamo votato contro:

Allo stanziamento di 70.000 eu per gli eventi “Tramonti di Montallegro” perché in questo particolare momento avremmo voluto un’impegno forte per innovare un brand che ci sembra non essere sufficientemente attrattivo. Rapallo merita di meglio.