Lvagna: un decesso covid. Chiavari: tre nuovi contagi

La Regione ha segnalato oggi, come già abbiamo riportato, il decesso di una donna di 95 anni all’ospedale di Lavagna. Dopo la giornata di ieri, a Chiavari sui sono verificarti tra nuovi contagi.

Così lo spiega il sindaco Marco Di Capua “Rispetto a ieri abbiamo 3 nuovi malati e nessuna guarigione. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari risalgono a 13. Nessuna di queste è ricoverata in ospedale.

Le persone in sorveglianza attiva sono 15, 8 per rientro dall’estero e 7 per contatti con persone positive. È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.