Lettere/ “Vaccino: come organizzarsi? Un’ipotesi”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo



La settimana prossima inizierà la somministrazione del vaccino antinfluenzale ma, informandomi presso lo studio medico, non si sa come sarà organizzato il servizio in quanto sarà necessario evitare gli assembramenti di pazienti presso l’ambulatorio.

Non credo si possa operare per appuntamento visto che la somministrazione avviene in pochi minuti e pertanto è abbastanza logico pensare che ci saranno molti pazienti in contemporanea. Sarà difficile pensare che aumenteranno gli ambulatori visto che le piccole realtà non hanno locali sufficienti o medici o infermieri.

Allora mi permetto di dare un suggerimento, per le persone che devono essere protette per patologia o età anagrafica e desiderano essere vaccinati, possa essere consegnato il vaccino o dallo studio medico o dalle farmacie e possano organizzarsi per una somministrazione in modo autonomo. Mi piacerebbe che persone qualificate in materia, potessero rispondere a questa mio suggerimento se attuabile o no.