Fusione Comuni: “Chiediamo maggiori incentivi”

Dal comitato fusione comuni riceviamo e pubblichiamo

Sono più di cento i Sindaci che sostengono l’iniziativa del Coordinamento Nazionale per le Fusioni tra Comuni: da Dario Nardella, sindaco di Firenze, ad Antonella Invernizzi, prima cittadina di Morterone, il comune più piccolo d’Italia che conta 36 abitanti.

“Chiediamo a Conte di implementare i contributi incentivanti per le fusioni tra comuni previsti nella legge Delrio”- dichiara Antonello Barbieri, presidente del comitato per le fusioni, in una nota. “Questo determinerebbe una decisa accelerazione delle fusioni nel Paese e quindi meno spese per lo Stato e più servizi per i cittadini”.

Barbieri, infine sottolinea come – “la razionalizzazione del governo dei territori sia in perfetta sintonia con gli obiettivi che ispirano i principi dell’imponente piano di sostegno alla nostra economia messo in campo dall’Europa, il cosiddetto Next Generation E.U.

E quindi non aiuti a pioggia ma riforme strutturali in grado di semplificare e rendere più efficienti le strutture di governo e la burocrazia.