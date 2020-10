Covid: “In Liguria situazione di assoluto controllo”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La situazione della Liguria è di assoluto controllo e di gestione di quello che avviene. I dati di ieri mi confortano: registriamo solo 51 positivi su 3204 tamponi, segno che la nostra capacità di screening aumenta di giorno in giorno nella nostra regione. A questo teniamo moltissimo, così come teniamo alla sperimentazione dei tamponi rapidi che inizierà oggi nel centro storico e che continuerà poi anche nelle scuole”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti ha fatto il punto, attraverso una diretta facebook, sull’emergenza Covid-19 in Liguria.

“Sono stato in costante contatto con la nostra sanità, con i direttori Asl e la nostra task force – ha aggiunto Toti – per dipanare tutto quel sistema che stiamo predisponendo anche nella città di Genova con il presidio di Asl3 che da oggi sarà attivo nel centro storico per i tamponi rapidi alla popolazione. Ieri i nuovi positivi in Asl3 erano 37 e questo, visto il numero elevato di tamponi, ci conforta molto e ci fa ben sperare di aver circoscritto anche il cluster del centro storico”.

Per quanto riguarda lo spezzino, il presidente Toti ha sottolineato che “i nuovi positivi di ieri erano solo 8: senza cantar vittoria e senza inutili trionfalismi, devo fare i complimenti a tutti i professionisti degli Uffici di Igiene e Prevenzione, della Asl5, del Covid hospital di Sarzana, alle infermiere che hanno lavorato anche in trasferta da Genova all’ambulatorio mobile per il tracciamento dei casi e a tutti coloro che si sono impegnati per circoscrivere quel cluster che ci ha fatto passare qualche ora affannata ma che abbiamo ricondotto sotto controllo nel giro di qualche settimana e di questo sono particolarmente orgoglioso”.

In merito alla situazione negli ospedali, il governatore ha spiegato che “la pressione ospedaliera non è aumentata, i ricoveri sono invariati, con 165 ospedalizzati in tutta la Liguria, tra cui 22 pazienti in terapia intensiva. Anche la situazione di Genova, su cui qualcuno anche ieri speculava, è totalmente sotto controllo: ho sentito più volte il dottor Gratarola, che coordina i Dipartimenti di emergenza-urgenza quindi le terapie intensive e abbiamo 2 i ricoverati al Galliera e 11 al San Martino, cinque dei quali trasferiti nei giorni scorsi dallo spezzino. Anche nella Asl5 siamo sostanzialmente stabili nelle terapie intensive”. Il presidente Toti ha quindi rivolto le condoglianze ai familiari della persona deceduta alcuni giorni fa al Galliera, registrata oggi a seguito di tutti gli accertamenti necessari per il Covid-19.