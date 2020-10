Chiavari: linea C2, gratuita, prolungata al 31 dicembre

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid e la ripresa il primo

luglio scorso, a Chiavari non si ferma la linea C2, il bus gratuito voluto

e finanziata dal Comune di Chiavari, che ha trovato il Atp Esercizio un

partner disponibile per svolgere un nuovo e importante servizio per i

cittadini. In questi giorni Atp e Comune di Chiavari, partner in questa

iniziativa, hanno deciso di proseguire con il servizio almeno fino al 31

dicembre prossimo. Con 10 corse al giorno (prima partenza alle 9 e ultimo

arrivo alle 19.25), la linea C2 compie un itinerario circolare partendo da

piazza Roma, passando per corso De Michiel, Lido, largo Ravenna, piazza

Leonardi-Stazione FS, via Preli, piazza Torriglia, viale Tappani, piazza

Nassirya, Asl 4-via Ghio, piazzale Rocca e viale Devoto. Le partenze sono

cadenzate ogni ora. Il servizio è stato istituito per la prima volta nel

2018 confermando subito il gradimento dei cittadini. I dati relativi al

2019 confermano il successo: nell’arco di 12 mesi sono stati trasportati

ben 50.200 passeggeri con una utenza media di circa 4183 passeggeri

mensili, ed un picco massimo di 7500 presenze a luglio e un minimo a

gennaio di 1936 utenti.

Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio è

soddisfatto: «Il ritorno della linea C2 a Chiavari per il 2020, la sua

gratuità, sono tutti elementi che confermano l’importanza della

collaborazione nel nome del servizio pubblico. In questo caso protagonisti

sono il Comune di Chiavari e Atp, mentre a beneficiarne sono i cittadini.

Come presidente di un’azienda che ha fatto del suo rapporto con il

territorio un elemento di forza e un obiettivo, sono doppiamente

soddisfatto per il successo che stanno ottenendo tante iniziative, come

quella chiavarese».

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Chiavari,

Marco Di Capua: «È un servizio molto importante per i miei cittadini, che

permette ai chiavaresi di spostarsi facilmente raggiungendo l’area dell’ex

ospedale cittadino, la circonvallazione e la passeggiata mare in maniera

totalmente gratuita. Nonostante l’emergenza sanitaria, i numeri sono stati

significativi confermando l’utilità e l’apprezzamento del free bus: una

delle tante iniziative messe in atto dalla mia amministrazione per

incentivare la mobilità sostenibile e aiutare concretamente le famiglie,

anche sotto il profilo economico».