Chiavari: “il bandolo social” con Roberto Maggi

Roberto Maggi ha lavorato per oltre trent’anni quale archeologo paletnologo presso la Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria. E’ attualmente docente a contratto di Ecologia Preistorica presso la Scuola di Specializzazione in beni archeologici dell’Università di Genova. I suoi interessi vertono sull’archeologia delle risorse ambientali. Fra varie attività, nel 1990, insieme a G.WW. Barker e R.Nisbet, ha organizzato il convegno The archaeology of pastoralism in Southern Europe. Nel 1997 ha edito il volume Arene Candide: a functional and environmental assessment of the Holocene sequence.

Ha condotto numerosi scavi archeologici in Italia ed ha partecipato a missioni in Medio Oriente ed in Africa. Ha promosso l’allestimento di musei archeologici ed ha organizzato convegni, tra cui la Tavola rotonda The archaeology of pastoralism in Southern Europe (in collaborazione con R. Nisbet e G.W.W. Barker), Rivista di Studi Liguri LVI e LVII, e Il pieno sviluppo del Neolitico in Italia (in collaborazione con M. Bernabò Brea ed A. Manfredini), Rivista di Studi Liguri LXXVII-LXXIX.

E’ autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il libro “I monti sono vecchi”, avvincente come un romanzo, affronta con linguaggio piano e accattivante argomenti difficili, talvolta addirittura tecnici e politicamente spinosi. Il paesaggio non può essere qualcosa di immutabile e intoccabile per non paralizzare le attività umane. Gli interventi però devono essere giustificati da un fine importante. Fra le numerose informazioni, una riguarda il titolo che, in genovese del Levante, suona: I munti sun eggi. Cioè “i monti sono vecchi” ma in bocca all’anonimo contadino di fine Ottocento l’aggettivo significa che le montagne non sono più state ringiovanite dal fuoco.

Oggi ci porta virtualmente a Masso nel comune di Castiglione Chiavarese nella più antica miniera di rame ed oro dell’Europa occidentale.

