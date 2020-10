Chiavari: dighe frangiflutti, affidati i lavori di manutenzione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

A seguito della campagna di rilievi ed indagini effettuata quest’estate nel tratto di litorale più colpito dalla mareggiata dell’ottobre 2018, il Comune di Chiavari ha terminato gli adempimenti per l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle dighe frangiflutti del tratto compreso tra la foce del Rupinaro e l’area di Preli.

«Da Regione Liguria abbiamo ottenuto un finanziamento, a fondo perduto, per la difesa del litorale chiavarese pari a 770 mila euro. In questi giorni sono stati affidati i lavori alla ditta A. Z. srl Unipersonale che ha offerto un ribasso d’asta pari al 12,230%. A breve verrà firmato il contratto e si potrà procedere con le operazioni di ripristino che dovranno tenere conto, nella fase di attuazione, delle condizioni meteo marine – spiega il primo cittadino Marco Di Capua – Si tratta dell’intervento di protezione e consolidamento della costa più significativo e importante degli ultimi decenni».

«Tutte le attuali dighe verranno rinforzate con ulteriori massi per garantire una maggiore sicurezza del litorale, opera propedeutica a definire il futuro assetto finale delle difese a mare che, a seguito del progetto da poco finanziato, potranno essere trasformate in pennelli perpendicolari. Verranno utilizzati e ricollocati anche scogli già presenti, permettendo in futuro di abbassare i costi e velocizzare le tempistiche di esecuzione dei primi lotti» aggiunge Massimiliano Bisso, assessore ai lavori pubblici.