Chiavari: allerta arancione, tutte le misure di sicurezza (4)

L’allerta arancione fa scattare anche a Chiavari un complesso protocollo di sicurezza che prevede, in primo luogo, la sospensione di qualsiasi attività in alveo o in adiacenza dei corsi d’acqua. Per questa ragione chiuderanno l’Istituto Assarotti di Viale Millo e le scuole di Via Castagnola e di Via Santa Chiara (limitatamente all’edificio adiacente al Bacezza).

Sono sospese le uscite didattiche, anche se prevedono la trasferta verso zone non coperte da allerta, e sono vietate le manifestazioni ludiche o sportive, comprese quelle all’interno del Palazzetto dello Sport.

Sono ovviamente chiusi parchi pubblici e cimiteri ed è sospesa la raccolta dei rifiuti porta a porta, ma è vietato anche depositare i rifiuti stessi fuori delle case o delle attività.

E’ sospesa, infine, ogni attività di spazzamento meccanico delle strade.