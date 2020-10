Camogli: Teatro Sociale, le domande poste da Pompei

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Con educata fermezza non mollerò di un millimetro sulla questione Teatro e del debito che pare aver raggiunto i 500 mila euro.

(in consiglio comunale ieri sera il Sindaco e la sua Giunta non hanno voluto parlare di cifre dicendo che ci sono accertamenti in corso… siamo al 01/10/2020)

Si può ancora avere fiducia in un’Amministrazione che ha dato gli anni scorsi e che avrebbe dato anche quest’anno un contributo di 80 mila euro a fronte di una situazione debitoria di tali proporzioni, se i funzionari non avessero consigliato di congelare l’erogazione già deliberata?

Possiamo ancora fidarci delle logiche politiche con cui la Giunta del Sindaco Olivari gestisce i soldi che i Camoglini versano in tasse?

L’Amministrazione aveva chiara la situazione oppure non aveva controllato, anche in precedenza, con la dovuta attenzione?

L’Amministrazione ha elargito contributi e lo avrebbe fatto ancora senza avere in mano un piano di rientro che potesse dare garanzie affinché i soldi pubblici fossero spesi in maniera proficua e con delle garanzie?

(un tale debito non si crea in una settimana)

L’Amministrazione ha concesso finanziamenti e lo avrebbe fatto ancora senza prima strutturare una serie di azioni politiche supportate da una compatibilità economica a sostegno del Teatro e senza alcuna condivisione con nessuno?

A nessuna di queste domande ho avuto ancora risposta.

Basta silenzi.

Ho chiesto alla Presidente del Consiglio Comunale di Camogli, signora Anna Arnoldi, di convocare in tempi brevissimi un nuovo Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno le tematiche del Teatro.

Il mio unico desiderio ed obiettivo è vedere il Teatro vivere e splendere di luce propria.

Lotterò per questo!