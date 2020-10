Camogli: Teatro Sociale, chiesto un Consiglio comunale straordinario

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Maretta ieri sera in Consiglio comunale a Camogli, che ha preso avvio con la richiesta del consigliere di minoranza Claudio Pompei di poter intervenire su un tema non all’ordine del giorno: il Teatro Sociale, la cui situazione è in sospeso. Ricordiamo che nell’aprile 2020 al Consiglio di amministrazione della Fondazione, causa alcune dimissioni, ne è subentrato uno nuovo con la nomina a presidente di Serena Bertolucci; ultimamente il contributo economico del Comune è stato bloccato per motivi di normativa e la nuova stagione teatrale non è stata presentata. In questo quadro va inserito un debito pregresso (500mila euro).

In prima battuta Pompei ha lamentato la situazione grave, il fatto che solo la stampa ne abbia parlato, che non vi siano state successive comunicazioni da parte del Comune e che gli sia stato confermato che esistono problemi di normativa sull’elargizione al teatro degli 80mila euro ad esso destinati.

Pippo Maggioni ha sottolineato la gravità del problema, che è scandaloso non chiarire anche perché per il teatro sono state spese energie e denaro.

Il sindaco Francesco Olivari è intervenuto specificando che non c’è nulla da nascondere. Quando è caduto l’ultimo CdA della Fondazione Teatro Sociale per mancanza del numero legale (ndr a tutt’oggi molti si chiedono il perché) è stato nominato un tecnico per controllare i bilanci, per conoscere i debiti riconducibili alla Fondazione e se può la medesima ricevere contributi dall’amministrazione comunale. Una volta chiarito questo aspetto, si vedrà il da farsi.

Dura la replica di Maggioni: “La Fondazione ha maturato il debito che conoscevamo tutti, compreso Olivari. Il deficit è andato fuori controllo anche in termini gestionali. Dal 2013 questa situazione non è stata affrontata. Come mai? Da un certo punto in poi si è perso il controllo sul deficit”. Altro affondo di Pompei: “Il problema è politico. Lo scorso anno avete destinato 80mila euro, cifra che pensavate di dare anche quest’anno. Se il debito è gestionale come può il Comune dare soldi a soggetti privati se non esiste un piano di rientro? A quanto ammonta il debito? A cosa è dovuto? Mancata vigilanza? I soldi dei cittadini sono gestiti nel modo migliore? C’è ancora fiducia in questa giunta?”.

Olivari ha replicato che la situazione è emersa proprio perché adesso si vigila. Poiché sono stati nominati i revisori dei conti, si conoscerà la situazione reale e sarà possibile fare un piano di rientro.

La discussione si è conclusa con la richiesta, sempre di Pompei, di convocare un Consiglio comunale straordinario sull’argomento.