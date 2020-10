Camogli: lunedì 5, traffico stop in via Degregori

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A Camogli ordinanza su “Interdizione temporanea della circolazione veicolare nella giornata del 5 ottobre 2020

in via Filippo De Gregori all’altezza del civico 203 per lavori di ripristino della rete telefonica da parte della ditta Econet spa”.

…Ordina

La circolazione stradale in via Filippo De Gregori all’altezza del civico 1) 203, nel tratto interessato ai lavori di ripristino della rete telefonica Telecom, il giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 17.00, è così disciplinata:

a) E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di ripristino della rete telefonica;

b) nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di ripristino della rete telefonica.

Testo: ordinanza n. 86