Camogli: i progetti per migliorare la città (2)

di Consuelo Pallavicini

Dopo il fuori programma sul Teatro Sociale, il Consiglio comunale di Camogli è proseguito con i punti all’ordine del giorno.

Il sindaco Francesco Olivari ha presentato il Documento Unico di Programmazione del periodo 2021/2023. Due i capitoli importanti: i lavori pubblici e il personale. Per i lavori pubblici previsti 4 interventi con spesa superiore ai 100mila euro (riqualificazione di via Garibaldi a ponente; riqualificazione dall’imbarcadero al cantiere navale; messa in sicurezza ponte di Cò; nuova copertura piscina comunale) e 4 progetti con spesa inferiore ai 100mila euro (ampliamento parcheggio scooter in via Bettolo; 2° lotto viale dei cipressi; riqualificazione del piazzale d’accesso al cimitero del capoluogo; nuovo servizio igienico per disabili in bocciofila). Per il personale non sono previste nuove assunzioni.

La minoranza (Pippo Maggioni, Agostino Bozzo, Claudio Pompei) è intervenuta sottolineando che ci si è limitati a presentare un elenco di interventi senza motivare le scelte fatte e senza una indicazione di strategia politica e di obiettivi chiari. Ciò potrebbe creare un danno irreversibile alla città. Anche sulla gestione del personale sono state mosse critiche poiché alcuni settori sono carenti ed altri in sovrannumero e non viene sostituito chi se ne va. L’assessore Italo Mannucci ha replicato che ci si sta attivando per coprire i posti mancanti tenendo presente che c’è un decreto legge che regola le assunzioni nei Comuni.

Per Imu, Tari e regolamento generale delle entrate, Maggioni ha chiesto una sospensiva, accettata all’unanimità, per dare il tempo di approfondire. Quindi tutto rimandato al prossimo Consiglio comunale.

Dopo il ritiro del punto “Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28/06/2019 n. 58”, la vicesindaco e assessore Elisabetta Anversa ha illustrato il nuovo regolamento della biblioteca civica “Niccolò Cuneo”, che è stato snellito. Tra le novità la possibilità di coinvolgere volontari di supporto al personale (non nella gestione dell’amministrazione) e lo sviluppo della parte multimediale. Le associazioni cittadine dovranno nominare un loro rappresentante nel Consiglio di biblioteca, composto da 9 membri.

Due le interpellanze. Quella di Agostino Bozzo ha riguardato le differenze nello svolgimento delle mansioni tra la biglietteria della stazione ferroviaria, che è stata chiusa, e l’ufficio della Pro Loco con riferimento ad una precedente interpellanza (testo) che indicava 7 differenze nei servizi offerti. C’è la sensazione che si sia colta l’occasione del lockdown per chiudere la biglietteria, nella quale lavoravano due giovani assunti dalla Pro Loco, e che il problema sia di natura finanziaria ricordando però che si potrebbe utilizzare la somma ricavata dall’imposta di soggiorno per riaprirla. Questa estate non sono stati pochi i disagi degli utenti: spesso si formava una lunga fila fuori dall’ufficio perché c’era chi voleva acquistare i biglietti ferroviari e chi chiedere il tagliando per recarsi nella spiaggia libera di San Fruttuoso.

Anversa ha ribattuto punto per punto sulle differenze indicate dall’interpellanza e specificato che la destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno è stata convenzionata con la Camera di Commercio.

Sulla “richiesta di una verifica della condizione delle grate per lo scorrimento acqua in via Castagneto Seià e del loro riposizionamento sul manto stradale per favorire una viabilità in sicurezza” (interrogazione di Pompei), l’assessore Agostino Revello ha fatto presente che effettivamente esistono problemi. La situazione però è sotto esame; verranno fatti alcuni interventi e, ad inizio anno, si provvederà alla sostituzione delle grate dove ce ne sarà bisogno.