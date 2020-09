Zoagli: “La mia missione, migliorare la città”

Da Mirko Mussi, consigliere comunale di Zoagli riceviamo e pubblichiamo

A fine agosto mi è stato proposto di sostenere la lista per Gian Solari sindaco.

Ho aderito con entusiasmo: la conseguente esperienza della campagna elettorale che, come un pellegrino, mi ha portato in giro per tutta Zoagli a bussare alle porte delle persone ed a confrontarmi direttamente con ciascuna di loro, mi ha arricchito moltissimo.

Colgo dunque l’occasione per ringraziare proprio tutti, sia chi m’ha dissetato con un bicchiere d’acqua, sia chi la porta non l’ha aperta o l’ha chiusa immediatamente dopo! Oppure chi, e sono in molti, stufo/a e rassegnato/a per la gestione della cosa pubblica da parte di una certa classe politica che ha “colpito” anche a Zoagli, mi ha espresso la ferma volontà di non voler votare, perché non ci crede più.

Ed è proprio questo che mi ha convinto: non posso lamentarmi ( e vi assicuro che mi lamento!) se poi, avendone l’opportunità, non mi faccio avanti e non ci metto la faccia!

Ringrazio pertanto Gian Solari e la squadra di “Zoagli nel cuore” che mi hanno permesso di fare insieme questo inatteso e bello percorso.

In particolare ringrazio Franco Azzaro che mi ha passato il testimone per rappresentare il programma della nostra lista in consiglio, puntando sull’esperienza e sulla competenza che ho maturato in quasi 30 anni di Pubblica Amministrazione. Gli ho già personalmente assicurato che con lui farò squadra e condividerò la mia azione, le strategie e le iniziative, che vogliono essere prioritariamente costruttive e di sostegno ad un necessario ed improcrastinabile cambiamento di una grave situazione di deriva ascrivibile a chi, sui giornali, ora sa darsi solo bei voti, mentre i fatti dimostrano tutt’altro.

Limitare questa falsa rappresentazione della realtà, spesso tentazione per chi ha le redini del potere, sarà quindi il mio primo obiettivo. Saprò dunque essere determinato sia nel perseguire iniziative condivise con la maggioranza- che so essere profondamente motivata a fare il meglio possibile per la nostra Zoagli- sia eccepire ed ostacolare fermamente quanto non riterrò giusto o corretto. Disponibile ad ascoltare tutti, mi impegno, e qui lo scrivo, ad essere leale ed onesto nel mio mandato, per mettere le basi ad un futuro tutto da scrivere.