Varese Ligure: “Latterie Inalpi” rileva l'”Ars Food” di San Pietro Vara

di Guido Ghersi

A San Pietro Vara, frazione del Comune di Varese Ligure, in Alta Val di Vara, esiste da lungo tempo l’azienda “Ars Food”, un tempo leader nella produzione di yogurt biologici., tra le più quotate del Biodistretto. Da quest’anno, prima per problemi finanziari poi per il lockdown causato dalla pandemia del Covid 19, aveva messo i suoi 15 dipendenti in cassa integrazione, azzerando la produzione. In questo mese, però, si è fatto avanti “Latterie Inalpi”, un gruppo lattiero caseario del Piemonte, rilevando, in affitto per un anno, il ramo d’azienda nell’ambito del concordato presentato dall’impresa di San Pietro Vara: un accordo finalizzato all’acquisto che fornisce nuovo impulso alla produzione locale. Il progetto di concordato è stato siglato con “Ard Food” e garantisce importanti prospettive per il futuro.