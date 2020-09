Uscio: la replica del sindaco al consigliere Aloia

Da Giuseppe Garbarino sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

In risposta al sig Aloia si precisa quanto segue:

E vero che lo stesso Aloia ieri alle 16.30 circa, nella posizione di consigliere comunale di minoranza (fra l’altro unico rimasto su tre ) viste le dimissioni della signorina Palombo e del sig Archelite, ha protocollato un documento indirizzato anche al Prefetto di Genova, con il quale annunciava la sua assenza.

Quale sarà mai questa importantissima e delicatissima delibera non inserita?

Semplicemente un atto con il quale il Comune di Uscio concedeva alcuni locali (Box e Sede) alla Protezione civile Uscio Avegno.

E’ vero che il sottoscritto aveva annunciato, sbagliando, in consiglio dell’Unione, che questo atto sarebbe stato di consiglio ma ripeto sbagliando, è più semplicemente di competenza della Giunta di Uscio.

Aggiungo che i locali sono ormai in uso alla Protezione civile almeno da 10 anni.

Sarà mica che l’ assenza è riconducibile ad altre delibere ben più importanti che riguardano il sig Aloia?

Per quei pochi cittadini che in buona fede non l ‘hanno ancora capito, il sig. Aloia ha iniziato un contenzioso con il Comune circa 4 anni fa.

Ci ha chiesto 500.000 euro portandoci in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Abbiamo resistito con successo. Infatti il TAR ci ha dato ragione su 3 delle 4 richieste e la somma che i cittadini di Uscio dovranno versare alla Colle Ecologico è di euro 60.000.