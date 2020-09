Uscio: “Avevamo notificato l’assenza, per protesta, in Consiglio”

Da Roberto Aloia, consigliere comunale Uscio riceviamo e pubblichiamo

A rettifica di quanto fatto pervenire dall’Egregio Sig. Sindaco Giuseppe Garbarino alla Vs redazione, lo scrivente Gruppo comunica che ha provveduto nei termini e nei tempi previsti a comunicare le motivazioni dell’assenza al Consiglio Comunale tenutosi in data 29/09/2020.

Infatti, ieri alle ore 16:41 il Comune di Uscio all’indirizzo pec: comune.uscio.ge@halleycert.it ha ricevuto “Comunicazione di assenza in segno di protesta del Gruppo di Minoranza alla seduta di Consiglio Comunale del 29/09/2020 ore 20:30”, protocollo n. 4846 del 29/09/2020, che allego.

Pregherei, quindi, il Signor Sindaco di dare informazioni fondate e veritiere.

