Sestri: truffa via internet, denunciato un trentunenne

I Carabinieri di Sestri Levante, a conclusione di accertamenti, scaturiti da querela sporta da un 62 enne abitante nel Comune, hanno deferito in stato di libertà per “truffa commessa su piattaforma informatica” un 31 enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante nella provincia di Novara. L’uomo, aveva messo in vendita su un sito internet specializzato un’autovettura marca Suzuki. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto a titolo d’anticipo la somma di 500 euro, non consegnava il bene pattuito all’acquirente.