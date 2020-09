Si è sentito male, colpito da infarto, mentre in motorino percorreva le gallerie di Sant’Anna a Sestri Levante. Alfredo Marchese, 80 anni, noto e amato maestro a Riva Trigoso, avvertito il malessere si è fermato, si è tolto il casco e poi è stramazzato a terra. Il 118, giunto con la Crove Verde, ha tentato invano di rianimarlo. Sul posto polizia urbana e carabinieri. In attesa del nulla osta per la rimozione della salma, il traffico è proseguito a senso unico alternato

.